Palermo: quartiere al buio, fiaccolata dei residenti per chiedere la luce

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Il quartiere è al buio da circa un mese e un gruppo di residente scende in piazza, in una fiaccolata, per chiedere il ripristino della luce nella zona. E' accaduto ieri sera nella borgata di Vergine Maria a Palermo al buio dopo l'ondata di maltempo delle scorse settimane che ha danneggiato l'impianto di energia elettrica.