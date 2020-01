Palermo: Palazzo Orleans si rifà il look, lavori su piazza Indipendenza (2)

(Adnkronos) - Grandi aiuole, racchiuse in un cordolo in pietra di Billiemi, costituiranno un vero e proprio filtro verde tra la strada e il Palazzo. Le essenze arboree saranno scelte tenendo conto di quelle presenti nei giardini Orleans e incastonate all'interno del loro disegno saranno realizzate due vasche circolari in pietra del diametro di tre metri. Non ci sarà alcuna ripercussione sull'assetto viario che rimarrà a unica carreggiata mantenendo una larghezza minima di undici metri.

Previsto anche un intervento di restauro per le due garitte che si trovano ai lati del portone principale del Palazzo e per l'intera recinzione in pietra calcarea e ferro battuto. Per valorizzare l'intero contesto nelle ore serali, sarà installato un nuovo impianto di illuminazione e anche il camminamento a ridosso del palazzo sarà dotato di segnapassi a led.