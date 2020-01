Milano: viceministro Mauri da vigili del fuoco, 'su aggressione via Gola risposta sarà netta' (2)

(Adnkronos) - Il viceministro ha aggiunto: "Quando vengono aggredite ambulanze, medici, vigili del fuoco vuol dire che le basi della convivenza civile stanno venendo meno", anche se solo "per alcuni, visto che gran parte della società ha valori positivi e agisce di conseguenza". In questi casi, ha ribadito, "bisogna intervenire con durezza sui responsabili e recuperare in termini di educazione, far capire che i beni comuni sono di tutti e dobbiamo difenderli, se no non tiene la società".