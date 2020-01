Iran: Pisapia, 'escalation alle porte ma Di Maio è in vacanza'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Nuovi venti di guerra si alzano sul martoriato medio-oriente. L’omicidio da parte dell’amministrazione Trump del generale iraniano Qasem Soleimani, da oltre 20 anni una delle figure di spicco delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, a cui si è aggiunto nella notte quello di Shibl al Zaidi, a capo delle milizie filo-iraniane in Iraq, il via libera del Parlamento turco alle mire guerrafondaie di Recep Erdogan a sostegno militare del presidente al Serraj in Libia contro quella del generale Haftar, sostenuto dall’Egitto, rischiano di far detonare ulteriormente i conflitti in corso nell’area". Lo scrive l'eurodeputato Giuliano Pisapia su Fb.

"Una nuova emergenza umanitaria, che saremo chiamati a sostenere, si profila come altamente probabile. Si rende sempre più necessaria una risposta simmetrica, dura e immediata da parte delle istituzioni europee mentre il nostro Ministro degli esteri, in vacanza, assiste silente all'escalation militare alle nostre porte".