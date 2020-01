Iran: Fratoianni, 'Salvini rappresentante italiano irresponsabili'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Non poteva mancare all’appello, a festeggiare per un atto di guerra, il rappresentante italiano degli irresponsabili. È questo che si intende per 'aiutiamoli a casa loro'? Cioè continuiamo a portare guerra, distruzione e mettere le mani sulle loro risorse". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu, commentando le parole di elogio di Matteo Salvini per Trump dopo l’uccisione del generale iraniano Soleimani.