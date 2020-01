Incidenti: due ciclisti investiti in poche ore in Lombardia, sono gravi

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Nel giro di poche ore due ciclisti sono stati investiti in Lombardia e sono ricoverati in gravi condizioni. A renderlo noto è l'Areu. Il primo incidente è delle 12, a Biassono, provincia di Monza, sulla strada provinciale della Misericordia. Il ciclista investito ha fatto un volo di due metri, riportando un trauma cranico. E' C.D., 76 anni, trasportato al San Raffaele di Milano. L'altro ciclista ha 48 anni ed è stato investito alle 14.12 a Caronno Varesino (Varese), tra via Varese e via Piave. Ha riportato un trauma cranico con perdita di conoscenza ed è ricoverato a Varese.