Fi: Rotondi, 'nessuna scissione filogovernativa, anzi previsti nuovi arrivi'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Non si profila nessuna scissione del gruppo di Fi e nessun ingresso nella maggioranza. Semplicemente siamo un gruppo composto da Forza Italia, Udc e Dc, e questi ultimi due partiti stanno rilanciando la propria presenza. Siamo solo 4 parlamentari ma si profilano nuovi arrivi, quindi i gruppi di Fi potrebbero addirittura crescere. Del resto anche Forza Italia è impegnata in un restyling, è normale che i partiti si organizzino in vista delle scadenze elettorali programmate ed eventuali". Lo dice Gianfranco Rotondi, presidente Dc e vicepresidente del gruppo Fi alla Camera, sulle indiscrezioni a proposito di una possibile scissione filogovernativa del gruppo di Fi.