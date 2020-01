Ambiente: discarica Milazzo, Legambiente 'uno scempio, ci costituiremo parte civile'

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - "È intollerabile quanto accaduto sulla spiaggia di Milazzo ed è inverosimile che questo scempio ai danni della spiaggia sia passato inosservato. La discarica abusiva, così come denunciato dal ministro Costa, è infatti di proporzioni molto vaste, intorno a 20 ettari. Non solo è colpevole chi sporca ed inquina, ma anche chi vede e tace ed è quindi complice. Chiederemo di poterci costituire parte civile nell’eventuale processo". Così il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna. La discarica, circa 20 ettari sulla spiaggia di Milazzo, in provincia di Messina, è stata sequestrata ieri dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera su disposizione della procura.