Sicilia: la Lega arriva all'Ars, gruppo possibile già dalla prossima settimana

Palermo, 3 gen. (Adnkronos) - I pontieri sono a lavoro da tempo. I contatti avviati già in via di definizione. Ed entro la prossima settimana la Lega potrebbe avere un suo gruppo all'Assemblea regionale siciliana. Come preannunciato da Salvini dal palco di Albino. Su quanti e quali deputati passeranno nelle fila del Carroccio ancora non c'è ufficialità, ma nemmeno nessuna smentita su nomi, come quelli di Orazio Ragusa (FI) e di Marianna Caronia (gruppo Misto), citati più volte dalla stampa.

Il gruppo "avrà una logica territoriale", ovvero una corretta distribuzione dei deputati sul territorio, e soprattutto "sarà coeso e in grado di poter portare avanti il messaggio della Lega in Sicilia". Perché, come sottolinea all'Adnkronos il parlamentare Nino Minardo, passato a novembre da Forza Italia al Carroccio e tra i fautori della nascita del gruppo, "oggi il centrodestra in Italia è guidato dalla Lega, la Sicilia è la prima regione in cui il centrodestra è tornato a governare e non è normale che il primo partito della coalizione non sia rappresentato al parlamento regionale".