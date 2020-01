Roma: Bernini, 'sgomberare palazzo simbolo Sardine'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Nel palazzo romano okkupato dai Centri sociali, che le Sardine hanno non casualmente scelto per la loro prima riunione nazionale, nella notte di Capodanno si è svolto un colossale rave party, ovviamente abusivo, con risse, malori, proteste, biglietti venduti a nero, minacce di denunce per truffa, residenti esasperati dal caos. Il Festival dell’illegalità, insomma. Ora basta con le diffide che non servono a nulla: bisogna procedere allo sgombero. Ma le Sardine non hanno nulla da dire sui compagni che li hanno ospitati e che vivono fuorilegge?". Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.