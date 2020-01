M5S: Orlando, 'non preoccupati per tenuta governo'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "E' una dinamica interna di cui nutriamo rispetto. Per altro anche noi siamo reduci da fenomeni analoghi". Lo dice il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, sulle uscite dai 5 Stelle ad Affaritaliani.it. "Hanno tutti chiarito che non si tratta di far venire meno il loro sostegno al governo e quindi non mi pare che questo sia il tema. Abbiamo rispetto e attenzione per la dinamica del Movimento 5 Stelle, non è nostro compito intervenire in essa e guardiamo con soddisfazione al fatto che sia stata smentita qualsiasi ipotesi di defezione dalla maggioranza".