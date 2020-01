Iran: telefonata Pompeo-Le Drian, Parigi invita a moderazione (2)

(Adnkronos) - Per la Francia è necessario "concentrare tutti gli sforzi ormai per evitare che le tensioni si aggravino ulteriormente" e fare tutto il possibile per arrivare ad una "de-escalation" e "mantenere la stabilità dell'Iraq e dell'area nel suo insieme". Per Parigi la priorità "deve essere il proseguimento dell'azione della coalizione internazionale contro l'Isis. La Coalizione interviene in Iraq su richiesta delle autorità irachene e con l'appoggio delle forze di sicurezza irachene. La perennità della Coalizione è indispensabile per mantenere i risultati di cinque anni di combattimento contro l'Isis e assicurare una vittoria durevole contro il terrorismo in tutta la regione".