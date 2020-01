Iran: telefonata Pompeo-Le Drian, Parigi invita a moderazione

Parigi, 3 gen. (Adnkronos) - "La Francia invita tutti alla moderazione e l'Iran ad evitare qualsiasi misura suscettibile di aggravare l'instabilità dell'area o di condurre ad una grave crisi di proliferazione nucleare. Le parti coinvolte dall'accordo di Vienna devono in particolare restare strettamente coordinate per invitare l'Iran a ritornare rapidamente al pieno rispetto dei suoi obblighi nucleari e ad astenersi di ogni nuova azione contraria". Così il ministero degli Esteri francese dopo che oggi il ministro Jean - Yves Le Drian che oggi ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo in merito agli ultimi sviluppi in Iraq dopo il raid Usa che ha portato all'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani.

Il presidente della Repubblica francese e il ministro degli Esteri, si legge nella nota del Quai d'Orsay, "avranno colloqui nelle prossime ore con l'insieme dei partner regionali e internazionali su questo tema". Le Drian ha sottolineato "la preoccupazione della francia nei confronti dell'aumento della tensione degli ultimi mesi nel Medio Oriente che ha portato ad una brutale escalation in Iraq nel corso delle ultime settimane".