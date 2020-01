Iran: ministero petrolio iracheno, situazione normale in giacimenti**

Baghdad, 3 gen. (Adnkronos/Dpa) - "Il ministero del Petrolio iracheno conferma che la situazione è normale nei giacimenti petroliferi in Iraq. Le operazioni di produzione ed esportazione non sono state influenzate" dalla situazione. Così un portavoce del ministero del Petrolio iracheno dopo che un raid Usa sull'aeroporto di Bagdad ha ucciso il generale Qassem Soleimani. Intanto i dipendenti delle compagnie petrolifere statunitensi che lavoravano nei giacimenti iracheni hanno lasciato il Paese alcune ore dopo il raid. La loro partenza arriva in risposta a una richiesta del governo americano. L'Ambasciata americana a Baghdad oggi ha invitato i cittadini americani a "lasciare immediatamente l'Iraq", citando le alte tensioni nel paese e nella regione.