Infortuni: Usb, 'accertare responsabilità dopo morte operaio alla Sevel' (2)

(Adnkronos) - Come sindacato, aggiunge, "da anni facciamo denunce che spesso si arenano nella burocrazia, o a causa dello scarso personale a disposizione degli enti di controllo esterni; denunciamo da tempo un sistema che a nostro avviso antepone gli obiettivi economici all’essere umano, e chi dovrebbe rappresentare i lavoratori e cercare di tutelarne gli interessi, la salute e la sicurezza non ha fatto abbastanza. Basti pensare che da un anno e mezzo non si fanno elezioni delle Rls e che il sistema di relazioni sindacali non permette ricambio e reale rappresentanza democratica".

"La morte di un uomo - sottolinea l'Usb - non è accettabile e come organizzazione continueremo a denunciare ogni situazione a nostra conoscenza, a chiedere alla politica regionale e nazionale di potenziare gli enti di controllo, di modificare il sistema di appalti e sub appalti fatti sulla pelle dei lavoratori".