Infortuni: Usb, 'accertare responsabilità dopo morte operaio alla Sevel'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Auspichiamo che la magistratura renda almeno giustizia alla famiglia di Cristian e che tutti coloro che hanno responsabilità diretta ed indiretta aprano gli occhi per non rendere vano questo Sacrificio". Così l'Usb in una nota dopo che questa mattina nel reparto lastratura della Sevel un lavoratore ha perso la vita svolgendo il suo lavoro.

"Alla vicinanza alla famiglia e al dolore per la perdita di una giovane vita - sottolinea l'Usb - vanno aggiunte doverose considerazioni. Da anni denunciamo situazioni pericolose che oggi a tutti appaiano tangibili, mentre in tanti hanno girato la testa altrove. Non è certamente il momento delle polemiche, ma la morte di Cristian, ragazzo di 29 anni, recatosi a lavoro per guadagnarsi onestamente da vivere, non può essere ricondotta alla sola casualità: siamo sicuri che sia sempre un bene che un’azienda produca senza sosta non concedendo tempi congrui per effettuare lavori e manutenzioni varie? Siamo sicuri che i sistemi di controllo siano efficaci?".