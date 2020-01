Governo: tra i ministri Franceschini 'Paperone', Amendola il più povero/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - La ministra delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, ha dichiarato 93.053 euro di reddito imponibile e rispetto all'anno scorso registra la variazione dell'acquisto di fondi investimento Mediolanum per complessivi 54.307, resta inalterato Mercedes classe a e il 50% di fabbricato a Piacenza. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport - Vincenzo Spadafora, ha dichiarato invece 84.340 euro e quello del Sud, Giuseppe Provenzano, 81.245 euro oltre a porzioni di proprietà a Palermo, Caltanissetta a Roma, un'Audi A 3 e una Vespa 150.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato 77.762 euro insieme all'acquisto di alcune porzioni di immobili a Roma. Quindi il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, con 63.965 che informa di aver rottamato un Piaggio Beverly del 2004. A chiudere è il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, con 45.753 e la proprietà al 50% di una casa a Roma.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non ha ancora fornito la dichiarazione 2019. Neanche la neo ministra Elena Bonetti mentre dai siti istituzionali al momento è assente la scheda della ministra per l'Innovazione, Paola Pisano. Infine, per quanto riguarda il 'sottogoverno' Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha dichiarato 98.534 euro mentre Andrea Martella, sottosegretario con delega all'Editoria, 25.430 euro. Da segnalare Pierpaolo Silieri, viceministro alla Salute, che ha dichiarato un imponibile di 199.546.