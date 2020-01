Francia: nuovo appello sindacati, l'11 manifestazione contro riforma pensioni

Parigi, 3 gen. (Adnkronos) - Dopo trenta giorni di sciopero non si ferma in Francia la mobilitazione dei sindacati contro la riforma delle pensioni. Cgt, Fo, Fsu e Solidaires hanno lanciato un nuovo appello per uno sciopero 'interprofessionale' per il 9, 10 e 11 gennaio. Mentre per l'11 è previsto una manifestazione nazionale. A mobilitarsi sono chiamati i lavoratori di tutti i settori economici. "Per vincere bisogna allargare e amplificare la protesta in tutti i settori già dal 9 gennaio", sottolineano i sindacati in un comunicato. Martedì, intanto, è previsto un nuovo incontro tra sindacati e governo.