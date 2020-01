Francia: legione d'onore a numero 1 Blackrock France, è bufera (3)

(Adnkronos) - Anche il sottosegretario all'Economia francese, Agnès Pannier-Runacher, parlando ai microfoni della radio francese 'Radio Classique' parla di un episodio 'aneddotico' quello della polemica sul caso BlackRock. "Questo episodio - sottolinea - illustra il mondo in cui l'opposizione tutta prova a distogliere l'attenzione dei veri problemi. Il tema di fondo è come fare un regime previdenziale più giusto, più equilibrato per i giovani e ridurre le ingiustizie. E' una vicenda triste", aggiunge Pannier - Runacher ricordando che è stata la destra all'origine della prima Legione d'Onore di Cirelli.

Anche lo stesso Cirelli, ieri, secondo quanto riferiscono i media francesi, ha difeso l'operato di BlackRock in Francia e ha parlato di polemiche "infondate". BlackRock, ha spiegato, "non è un fondo di pensione. Non distribuisce alcun prodotto di risparmio e non abbiamo intenzione di farlo. Più volte ci siamo espressi per dire che non abbiamo cercato di influenzare il governo né sulla riforma attuale né sulla Legge Pacte". A metà dicembre la società statunitense aveva già affermato "che in nessun modo abbiamo cercato di esercitare un'influenza sulla riforma".

Intanto dopo 30 giorni di sciopero in Francia le trattative tra sindacati e governo dovrebbero riprendere martedì prossimo al ministero del Lavoro.