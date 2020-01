Autostrade: Aiscat a Governo, 'apriamo un tavolo e negoziamo per tutto settore' (2)

(Adnkronos) - Poi, osserva, "trattative al momento non ce ne sono state, se non uno a uno", ovvero tra Autostrade per l'Italia (Atlantia) e il Governo, che da diversi hanno intavolato una trattativa sempre più in salita sulla revoca della concessione.

La situazione è "senza precedenti" e "ci sono numerose criticità che andrebbero approfondite con più attenzione e che non riguardano solo il settore autostradale". Negoziare, afferma ancora il direttore generale di Aiscat, "è l'unico modo serio di fare queste cose, senza pregiudiziali. Noi siamo per il dialogo". Su un argomento, la posizione è netta: "Non esistono strade gratis e non c'è Governo che tenga. O vengono affidate alla fiscalità generale o devono essere pagate da chi le utilizza. I nostri pedaggi, oggi, sono circa il 25% più bassi che in Francia e sono tra i più bassi d'Europa".