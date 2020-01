Sanità: Salvini, 'de Magistris e De Luca pensino a problemi Napoli invece di insultare me'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “La mia vicinanza a tutti i medici, gli infermieri, i soccorritori e i volontari che dedicano il loro tempo per aiutare il prossimo, a Napoli e in tutta Italia. E la speranza che De Luca e De Magistris, che passano buona parte del loro tempo ad insultare me, si occupino anche dei problemi di Napoli e della Campania”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini.