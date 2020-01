Palermo: Catania, 'ztl? Da uffici atto dovuto, pronti a confronto in Consiglio'

Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - L'ordinanza è un "atto dovuto" da parte degli uffici. E il sindaco e l'assessore confermano la loro "disponibilità" a discutere in Consiglio comunale alcuni aspetti della ztl notturna di Palermo. Così l'assessore alla Mobilità Giusto Catania cerca di smorzare la polemica sull'ordinanza emessa oggi dal Servizio mobilità urbana. La ztl notturna partirà il 10 gennaio, con un periodo di prove che prevede limitazioni dalle 22.30 alle 6 del mattino, fino al 17 aprile. Poi la ztl serale partirà alle 20.

"Gli uffici della Mobilità urbana hanno semplicemente dato esecutività alla delibera della giunta comunale del 24 dicembre - dice - Un atto dovuto e necessario alla predisposizione degli atti propedeutici all’attivazione della ztl notturna per il 10 gennaio. Il sindaco ed io abbiamo confermato la disponibilità a partecipare ad una seduta del Consiglio comunale, prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza, proprio per valutare gli orientamenti dell’organo consiliare su una questione sensibile per la città".