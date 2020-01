Milano: ricercato arrestato dalla polizia in Centrale

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - Doveva scontare in carcere una pena di quattro anni e mezzo ed è stato rintracciato dalla polizia nella stazione ferroviaria di Milano Centrale. Si tratta di un ventisettenne marocchino: nei suoi confronti pendeva un ordine di cattura emanato dalla Procura di Alessandria lo scorso gennaio. Insieme a un suo conterraneo, è stato controllato da una pattuglia mentre bivaccava nell’interbinario. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di tre tablet di marca Apple di cui non sapevano giustificare il possesso. Il marocchino 27enne si trova ora in carcere a San Vittore.