Gas: accordo Energean e Depa apre stradaa operazioni commerciali EastMed (2)

(Adnkronos) - Energean, importante produttore di gas del Mediterraneo orientale, e Depa, distributore chiave di gas nell'Europa sud-orientale, rileva Xifaras, "stanno unendo le forze per garantire il successo di questo progetto. Depa, inoltre, sta espandendo costantemente le sue attività commerciali a livello internazionale e sta sviluppando, insieme a partner internazionali, progetti infrastrutturali in grado di garantire la diversificazione delle fonti energetiche e la sicurezza dell'approvvigionamento sia in Grecia che in Europa. Rafforzando sistematicamente il suo ruolo internazionale, la nostra azienda sta diventando uno degli attori chiave nello sviluppo energetico".

L'accordo con Depa, sottolinea Mathios Rigas, Ceo di Energean, "rappresenta un importante tassello nel percorso di sviluppo del progetto del gasdotto EastMed, che oltre a godere del sostegno dei governi e dell'Unione Europea, sta attirando l'interesse commerciale di acquirenti e venditori di gas nell’intera regione. Il gasdotto, inoltre, permetterà ad Energean di completare la propria strategia di utilizzo dell'unità Fpso Energean Power – della capacità di 8 miliardi di metri cubi/anno - e di continuare l'esplorazione e lo sviluppo delle sue nove licenze al largo di Israele. Siamo molto soddisfatti dell’accordo siglato con Depa, che rappresenta il primo accordo commerciale per il gasdotto EastMed".

Il nostro impegno, conclude Rigas, "è quello di contribuire ulteriormente allo sviluppo del progetto, che porterà sostanziali benefici alle economie, alla sicurezza nell'approvvigionamento e ai consumatori europei e del Mediterraneo orientale".