Gas: accordo Energean e Depa apre stradaa operazioni commerciali EastMed

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Accordo tra Energean, la società quotata a Londra e alla borsa di Tel Aviv attiva nel settore oil & gas in Israele, Grecia e nell’area adriatica, e Depa, l’azienda pubblica Greca per il gas, a sostegno del progetto del gasdotto EastMed. In vista dell’accordo intergovernativo che sarà firmato oggi dai ministri per l’Energia di Cipro, Grecia e Israele, Energean e Depa hanno siglato una Lettera di Intenti (Letter of Intent) per la potenziale vendita e successivo acquisto di 2 miliardi di metri cubi (Bcm) di gas naturale all'anno dai giacimenti di gas di Energean al largo di Israele, per i quali la società greca sta investendo 1,7 miliardi di dollari per lo sviluppo di Karish e Tanin attraverso l’unità FPSO "Energean Power".

Depa, già azionista al 50% di Igi Poseidon (Interconnettore Sottomarino di Gas Naturale Grecia-Italia Poseidon Sa), una joint venture con Edison, e sviluppatore del gasdotto EastMed, Progetto Europeo di Comune Interesse (Pci), è uno dei principali player nella fornitura e vendita di gas naturale nei mercati europei di Grecia e Sud Europa e nello sviluppo di importanti progetti infrastrutturali relativi al gas naturale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento di Grecia e regioni limitrofe. Ulteriori dettagli sul progetto, inclusi, tra gli altri, termini, punti di consegna e composizione del gas, distribuzione del gasdotto, saranno concordati e dettagliati nel relativo Gspa (Global Strategy and Plan of Actions).

L'accordo siglato oggi, il primo per l'utilizzo commerciale del gasdotto EastMed, commenta Konstantinos Xifaras, Ceo di Depa, "segna un passo decisivo verso la fattibilità commerciale del progetto e la sua realizzazione. Con la Lettera di Intenti, Depa si impegna ad acquistare 2 miliardi di metri cubi di gas, che corrispondono al 20% della capacità iniziale di EastMed".