Napoli: cade e si ferisce alla pancia con cocci, indagano Carabinieri

Napoli, 1 gen. (Adnkronos) - Un giovane di 23 anni è stato medicato all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per delle ferite alla pancia. Il 23enne ha riferito di essere caduto mentre camminava a Calata Capodichino e di essersi ferito con dei cocci che si trovavano sulla strada. I sanitari hanno ritenuto il giovane guaribile in 8 giorni. Sono in corso verifiche da parte dei Carabinieri sulla veridicità del racconto del giovane.