Governo: Meloni, 'M5S ha restaurato Pd, grillini servi sciocchi poteri forti'

Roma, 1 geb, (Adnkronos) - "Proclama di Capodanno di Di Maio: senza il M5S ci sarà restaurazione. Peccato che siano stati proprio i grillini a restaurare il governo della sinistra, riportando a Palazzo Chigi il Pd e i partiti che gli italiani avevano mandato a casa. I grillini dicono di essere dei rivoluzionari ma la verità è che non sono altro che i servi sciocchi della sinistra e dei poteri forti, incollati alle poltrone per difendere lo status quo e non cambiare nulla". Così in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.