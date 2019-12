Sicilia: Musumeci, 'Stiamo pagando omissioni ed errori recenti e remoti'

Palermo, 31 dic. (Adnkronos) - "Quello che ci lasciamo alle spalle è stato un altro anno di duro lavoro, come del resto impone la difficile condizione di una regione che da tempo vive una crisi diffusa i quasi tutti i settori". Lo ha detto Nello Musumeci durante gli auguri di fine anno su Facebook. "Siamo in coda alle classifiche nazionali, stiamo pesantemente pagando omissioni ed errori recenti e remoti compiuti tanto a Palermo quanto a Roma - dice - con quel passato che non è fatto solo di ombre abbiamo definitivamente chiusi".

"Il faticoso lavoro compiuto comincia a dare alcuni incoraggianti risultati - dice Musumeci - il pil sale più del previsto e l'occupazione è in lieve aumento. Le esportazioni nell'ultimo trimestre sono tornate a crescere e l'industria delle costruzioni è in netta ripresa".