Prescrizione: Gelmini, 'da riforma Bonafede danni irreparabili'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Domani entra in vigore lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. La riforma Bonafede è un abominio che causerà danni irreparabili al nostro sistema giudiziario. Forza Italia, con la pdl Costa, è in prima linea per difendere lo Stato di diritto nel nostro Paese". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.