Sicurezza stradale: Gualaccini (Cnel), 'serve coordinamento istituzioni'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "La sicurezza stradale nel nostro Paese è diventata un’emergenza, sia sotto l’aspetto infrastrutturale sia dal punto di vista della pubblica incolumità, alla luce dei recenti fatti di cronaca". Ad affermarlo è Gian Paolo Gualaccini, consigliere Cnel neocoordinatore della Consulta, istituita d’intesa con il Mit e la Presidenza del Consiglio.

Il Cnel, con la ricostituzione della ‘Consulta Nazionale sulla Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile’, sottolinea, "sta lavorando, anche in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a ulteriori nuove norme da proporre al Parlamento per migliorare la sicurezza delle persone e delle strade. È una materia articolata, che tocca gli aspetti dell’educazione nelle scuole, della responsabilità di automobilisti e pedoni e degli enti locali ma anche le infrastrutture e la loro manutenzione, la mobilità alternativa. Per questo serve il massimo coordinamento tra le istituzioni".