Prescrizione: Mannino, 'lesione difficilmente sanabile, Pd al rimorchio dei capricci M5S' (3)

(Adnkronos) - Calogero Mannino parla, quindi, di un "potere assoluto del pm" che "non viene mai arginato dal gip" la cui funzione "si è rivelata veramente un flop dell'attuale codice di procedura penale". E "perciò - aggiunge Mannino - un'istruttoria si apre all'infinito, continua anche quando il processo è davanti ai giudicanti, nel mio caso, perché dovrò pure indicare le particolari assurdità del potere assegnato al pubblico ministero".

"Infatti nel mio caso - dice Calogero Mannino - il pm ha riaperto l'istruttoria pur trattandosi di un processo d'appello e per di più derivante da un giudizio abbreviato". Per l'ex ministro Dc "questa è la prova in concreto della anomalia che ormai caratterizza il processo".

"La corrente politica- combinato disposto giornali -una sezione sia pure ristretta della magistratura e campioni politici del giustizialismo che nell'immediato dà risultati e poi si rivela di fatto effimero- dice Mannino - Adesso questa ultima novella della disciplina della prescrizione è l'ultimo colpo che si può dare al sistema. Inevitabilmente si pone il problema tout court del funzionamento della giustizia in Italia. Che in questo modo finisce con il rappresentare almeno una insidia a un sistema politico e costituzionale fondato sulla libertà e sull'esercizio della democrazia".