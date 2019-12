Prescrizione: Mannino, 'lesione difficilmente sanabile, Pd al rimorchio dei capricci M5S' (2)

(Adnkronos) - Poi, tornando a parlare della prescrizione, Mannino spiega: "E' molto raramente un'arma nelle mani dell'imputato quanto nelle mani del pubblico ministero che ormai, per universale riconoscimento, è divenuto il 'dominus' del processo. Soprattutto ne stabilisce i tempi".

"Questa disciplina della prescrizione si aggiunge a complemento e a corona di un potere che il pubblico ministero, di fatto, ha assunto nella giurisprudenza di questi anni - aggiunge ancora Calogero Mannino - Non ha vincoli temporali per la conclusione dell'istruttoria. L'avvio di una indagine sempre accompagnata, soprattutto quando il caso si presta a forme pubblicitarie e, in particolare, quando la vittima è un politico o un imprenditore o, comunque, un personaggio la cui notorietà rende una possibilità di notorietà allo stesso pubblico ministero".