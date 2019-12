Palermo: domani ultimo giorno per ok bilancio, opposizioni 'uffici in Aula'

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - Le opposizioni di Sala delle Lapidi chiedono la presenza in Aula "dei presidenti delle partecipate, dei revisori dei conti, del ragioniere generale e degli assessori" per l'approvazione del bilancio consolidato. Domani è l'ultimo giorno utile per l'ok del consiglio comunale. "È assolutamente necessaria la presenza di questi uffici - sottolineano Lega, Fdi, M5S, Forza Italia, +Europa, I Coraggiosi ed Oso - considerato che questo bilancio presenta un disallineamento di 10 milioni e mezzo di euro, 9 milioni in più rispetto l'anno scorso. Il Comune rischia grosso con questi numeri, motivo per cui è necessaria la presenza degli uffici per avere dei chiarimenti".

Le opposizioni hanno anche chiesto al presidente del Consiglio comunale Totò Orlando di convocare domani gli uffici "considerato che, qualora non venisse approvato il bilancio entro fine anno, è a rischio la stabilizzazione di un centinaio di precari". "Assolutamente necessario" inoltre votare l'atto di indirizzo della giunta sulla ztl. "Quello della ztl - sottolineano - è un problema che riguarda la città e i palermitani, motivo per cui chiediamo prioritariamente di discuterne in Consiglio prima che si chiuda l'anno, considerato che da giorno 10 gennaio entrerà in vigore la ztl notturna".