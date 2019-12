Asus: da Antitrust arriva multa da 3 mln

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Dall'Antitrust arriva una multa da 3 milioni di euro a Asus per pratiche commerciali scorrette. Lo rende noto l'Autorità nel bollettino diffuso oggi. La sanzione riguarda le divisioni controllate Asustek Italy, Asus Europe B.V. e Asus Holland Bv. L'Antitrust ha irrogato anche una sanzione di 100 mila euro alla Arvato Distribution GmbH per l'uso di un servizio telefonico con prefisso 199 per l'assistanza relativa ai prodotti Asus.