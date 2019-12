Torino: bimba aggredita da cane in Valsusa,

Torino, 28 dic. - (Adnkronos) - Una bimba di otto anni è stata aggredita ieri sera in strada da un cane che l’ha morsa al volto. E’ accaduto a Claviere, in alta Valsusa. La piccola è stata trasportata in ospedale a Torino con un elicottero del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma avrebbe problemi a un occhio.