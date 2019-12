Palermo: 'Tram and square rock 2019', musica live a bordo

Palermo, 28 dic. (Adnkronos) - Le quattro linee del tram di Palermo diventano set di un immenso concerto capace di unire centro e periferia, attraverso la rete dei trasporti del capoluogo siciliano. Cultura storica e innovazione tecnologica caratterizzano Palermo tram and square rock 2019”, ovvero due giorni di concerti nei mezzi di trasporto pubblico che uniscono le anime della città. L’idea è dell’artista Gioacchino Cottone, presentata dalla associazione culturale Anni 60. Protagonisti saranno luoghi di incontro cittadini, che diventeranno spazio per una manifestazione pluriculturale e aperta a tutti.

Due i giorni di spettacolo su rotaia: domenica 29 e lunedì 30 dicembre dalle 10,15 alle 13,15 nelle quattro linee del tram di Palermo, con partenza da via Pecoraino per la linea 1 e dalla fermata di fronte la Stazione Notarbartolo per le linee 2, 3 e 4. Qui si esibiranno lungo il tragitto: Jack and the Starlighters, Alessandra Ponente, Gravità Zero, Nancy Ferrari e i Sicily 2.0, La Variante e dj Dan Saclà. Gli avventori del tram viaggeranno così piacevolmente accompagnati dal sound della musica live in acustico.

"Il progetto – dice il cantante Gioacchino Cottone, che è anche regista della serata – vuole incrementare ulteriormente, attraverso la musica, la rinascita culturale che Palermo sta vivendo in questi ultimi anni. Lo show vuole essere input per una nuova forma di spettacolo da proporre in futuro anche nelle nuove aree pedonali della città". Palermo tram & square rock 2019 è una nuova tappa del progetto Jack & the Starlighters, band attiva da 15 anni nei locali di intrattenimento e nelle piazze di tutta la Sicilia. L’evento rientra nei progetti natalizi del Comune di Palermo.