Milano: frontale tra due auto nella notte, due feriti

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Due feriti per un incidente frontale tra due auto avvenuto nella notte, intorno alle 2.30, in Piazza Argentina a Milano. Dopo lo scontro frontale-laterale, una delle due auto è finita contro un palo. Nella vettura, completamente distrutta, i due feriti più gravi: due uomini di 25 e 26 anni che hanno riportato un trauma cranico. Uno di loro è stato portato in codice giallo al Niguarda.