Incidenti: treno merci investe auto sui binari, interrotta la linea Milano-Venezia

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Un'auto apparentemente ferma su binari è stata travolta da un treno merci questa mattina intorno alle 6, all'altezza di Rezzato (Brescia) e la linea Milano-Venezia è stata interrotta per qualche ora, causando disagi e cancellazioni. Una decina i treni coinvolti, uno cancellato e tre parzialmente cancellati, riporta il sito di Trenitalia. Intorno alle 8.45, il traffico è ripreso sulla linea dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria: ancora non è chiara la dinamica dell'incidente e a guidare l'auto sarebbe stato un giovane di origine moldava. L'uomo è stato ricoverato ma non riporterebbe ferite gravi, solo una contusione a una mano.