E.Romagna: Borgonzoni, 'Bonaccini conferma che Pd non tutela ambiente'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Grazie a Bonaccini, che con un goffo tentativo di smentita non fa che confermare le mie affermazioni sulla discarica Razzoboni in provincia di Bologna. La Corte Costituzionale aveva accusato lo Stato di condotta negligente, e al governo c’era il Pd. È quanto ho detto stamattina e che ribadisco: a tutti i livelli, regionale e nazionale, il Pd non ha tutelato l’ambiente dell’Emilia-Romagna”. Lo afferma la senatrice Lucia Borgonzoni, candidata presidente della Regione Emilia-Romagna per il centrodestra.