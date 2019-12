Conte: 'prescrizione sospesa dopo primo grado non è obbrobrio'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Ritengo che una prescrizione che sia sospesa in corrispondenza della sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione che di condanna, non è un obbrobrio giuridico, c'è in Germania, c'è in Francia, in altri Paesi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno.

"Sicuramente -ha aggiunto- il problema è abbinare dei meccanismi che assicurino la durata ragionevole del processo. Quando a gennaio entrerà in vigore questa norma, gli effetti non si avranno subito, occorreranno 3-4 anni. Siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la riforma del processo penale" dove "introdurremo questi meccanismi di garanzia".

"E' ovvio che le varie forze politiche su questo tema hanno delle differenti sensibilità ma credo su questo obiettivo ci ritroveremo tutti. Sono a conoscenza del disegno di legge presentato dal Pd, lo capisco, ma siamo in dirittura d'arrivo -ha concluso il premier- per accelerare i tempi della giustizia penale e introdurre garanzie per la durata ragionevole del processo penale".