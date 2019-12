Conte: 'al governo sobri e operosi, troppe dirette distraggono'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Le dirette social "non le guardo con sfavore, fermo restando che un ruolo" per i giornalisti "c'è e ci sarà sempre. Non bisogna abusare, chi ha una responsabilità di governo deve dedicarsi a tempo pieno ad operare. Sobri nelle parole, operosi nelle azioni, troppe dirette distraggono". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno.