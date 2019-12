M5S: Berardini, 'Paragone va espulso'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Cosa aspetta il Movimento ad espellere Paragone? Uno che solo grazie al Movimento è stato catapultato in Parlamento ed ora continua a sputare nel piatto dove ha mangiato e dove sta continuando a mangiare. Uno che ha votato contro la legge di Bilancio voluta dal Movimento 5 Stelle dopo notevoli sforzi. Uno che non si è mai fatto vedere alle riunioni di lavoro congiunte delle commissioni Attività produttive. Uno che parla di rendicontazioni attaccando strumentalmente i colleghi senza alcuna ragione". Lo scrive in un post su Facebook il deputato M5S Fabio Berardini.

"O forse -aggiunge- la ragione c'è. Chissà. Magari voleva essere lui il presidente della commissione Banche. Una bella poltrona che gli avrebbe portato solo visibilità. Come dite? Ha attaccato proprio Carla Ruocco che potrebbe essere proprio la prossima presidente della commissione Banche? Sicuramente una coincidenza".