Intesa Sp: accordo con Google Pay per pagamenti in mobilità

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Da oggi Google Pay è disponibile per i clienti Intesa Sanpaolo possessori di dispositivi Android. Si completa così, si spiega dalla banca, la proposta delle soluzioni che consentono i pagamenti in mobilità. Già diffuso a livello internazionale, Google Pay è compatibile per i pagamenti su tutti i Pos contactless ed è utilizzabile anche su numerose app e siti web per gli acquisti on line. È disponibile su tutte le carte di credito, le carte prepagate e le carte di debito con circuito internazionale emesse dal gruppo Intesa Sanpaolo.

Grazie alla nuova partnership con Google, Intesa Sanpaolo annovera nella propria offerta tutte le principali soluzioni di pagamento tramite smartphone o wearable disponibili sul mercato, offrendo ai propri clienti la possibilità di gestirle direttamente da Xme Pay, il portafoglio digitale nell’app Intesa Sanpaolo Mobile.