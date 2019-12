Governo: Salvini posta foto in famiglia, 'perde pezzi noi ricostruiamo col Lego'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - Per ora nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Matteo Salvini, ma una foto postata via Twitter che può valere come commento alle dimissioni del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti. "Mentre il governo perde pezzi, noi ricostruiamo col Lego!", scrive il leader della Lega, sorridente e intento a giocare con la figlia con i famosi mattoncini.