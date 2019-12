Governo: Ronzulli, 'Fioramonti ministro danno per istruzione'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Il ministro dell’Istruzione Fioramonti avrebbe dovuto dimettersi molto prima: quando si è ripromesso di togliere i crocifissi dalle aule scolastiche o quando, invece di occuparsi del sistema scolastico, si è inventato la tassa sulle merendine dopo aver sostenuto quella sulle bevande zuccherate e sulla plastica. Ha dimostrato così scarsa autorevolezza che i colleghi di governo non hanno nemmeno voluto ascoltare la sua richiesta di maggiori fondi per scuola e università: la sua permanenza al vertice del ministero ha rappresentato un danno per tutto il mondo dell’istruzione". Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato.

"La lettera al presidente del Consiglio con la quale minacciava le dimissioni -aggiunge- conferma l’inadeguatezza e l'improvvisazione di questo governo delle sinistre unito solo dalle poltrone la cui azione politica non va oltre il binomio ‘tasse e manette’. Investire in un settore cardine come quello dell’istruzione è fondamentale, ma non si può pensare di farlo mettendo sempre più a fondo le mani nelle tasche degli italiani o con le minacce”.