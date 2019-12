Governo: Fassina (Leu), 'grazie a Fioramonti scuola torna centrale'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Un sincero ringraziamento a Lorenzo Fioramonti per la sua determinazione e rara coerenza. La sua uscita dal governo è un colpo pesante, ma comprensibile data la difficoltà della maggioranza a trovare una rotta chiara e incisiva per le sorti dell’Italia. L’impegno di Lorenzo, serio e concreto, prima da parlamentare e poi da ministro e, da ultimo, le sue dimissioni hanno rimesso al centro dell’agenda politica la scuola, l’università e la ricerca come strategia per la crescita civile e democratica, prima che economica e sociale del Paese". Lo afferma Stefano Fassina, deputato di Leu.

"Dobbiamo insistere. L’offensiva è appena iniziata. In Parlamento e fuori, dobbiamo costruire i rapporti di forza -aggiunge- per fare della scuola, dell’università e della ricerca la priorità del governo".