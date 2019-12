Governo: Dadone, 'se si ha coraggio non si scappa da responsabilità'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Trovo stucchevole che chi professi coraggio agli elettori poi scappi dalle responsabilità politiche. Se hai coraggio, non scappi. Se condividi davvero una battaglia, non scappi, ma mangi sale quando devi e porti avanti un progetto (ammesso che lo si abbia mai realmente condiviso)". Lo scrive in un post su Facebook la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone commentando le dimissioni del ministro della Pubblica istruzione Lorenzo Fioramonti.