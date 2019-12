Governo: Calderoli, 'grazie Babbo Natale per uscita Fioramonti, ora via esecutivo intero'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Grazie a Babbo Natale per aver pensato ai nostri bambini mandando a casa con un sacco di carbone il pessimo ministro Fioramonti, uno dei peggiori ministri della storia repubblicana, quello che voleva tassare le merendine, quello che voleva togliere il crocifisso dalle aule perché non ci rappresenta. Grazie Babbo Natale per averlo fatto andare via, ora confidiamo nella Befana che magari nella calza ci farà trovare le dimissioni di tutto il governo". Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega e vicepresidente del Senato.