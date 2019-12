Dc: Giro, 'di Antoniozzi mi mancheranno chiacchierate su Europa e mondo'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Di Dario Antoniozzi mi mancheranno le lunghe chiacchierate sull’Europa e il ruolo dell’Italia nel mondo. Dario era un uomo vitale e appassionato che ha vissuto una vita piena e di grandi successi e relazioni". Lo sottolinea il senatore di Forza Italia, Francesco Giro.

"Quando ero sottosegretario ai Beni culturali -ricorda- non mi ha fatto mai mancare i suoi consigli da prestigioso ex ministro della Cultura e del turismo. Lo ammiravo molto e invidiavo l’attaccamento che aveva alle sue radici, alla sua terra, alla famiglia e in particolare a suo figlio Alfredo e al suo giovane nipote che porta il suo nome Dario. Alla famiglia esprimo la mia affettuosa vicinanza".