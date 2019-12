Palermo: via libera della giunta a ztl notturna, si parte il 10 gennaio (2)

(Adnkronos) - Diverse le misure compensative previste: il pass giornaliero per accedere alla ztl sarà valido fino alle 6 del giorno successivo; l'Amat potenzierà il servizio di trasporto notturno della linea 101 prevedendo un biglietto unico con validità temporale compresa dalle 20 alle 6 del giorno successivo. Saranno stipulate convenzioni con le cooperative taxi che prevederanno corse a prezzi agevolati (10 euro) dai parcheggi d’interscambio al centro storico nelle ore notturne e il parcheggio di piazza Giulio Cesare rimarrà aperto anche di notte.

Novità anche per il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele Orlando, quello sotto il tribunale: grazia ad una positiva interlocuzione con Apcoa, nelle fasce orarie di attivazione della ztl notturna offrirà una tariffa unica di 2,50 euro valida per tutta la notte. Rimangono in vigore tutte le agevolazioni già previste per i parcheggi del centro storico e per le organizzazioni di categorie che avranno un abbattimento del 50% sullo stock di pass.